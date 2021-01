Mirko Odepemko è il nuovo segretario ligure del Partito liberale italiano

Genova. Il Partito Liberale Italiano è approdato nuovamente in Liguria ad agosto con la costituzione della sezione genovese guidata per la prima volta nella storia del partito da un segretario donna imprenditrice di 30 anni Laura Pugliese e ha continuato a costituire varie sezioni sul territorio regionale sotto la ferma guida di Mirko Odepemko che proprio il 10 Gennaio è stato nominato dalla Direzione Nazionale commissario unico della regione per l’ottimo lavoro svolto dal suo staff. Il PLI scenderà in campo per le prossime elezioni amministrative del 2021 con l’energia che lo contraddistingue.

Mirko Odepemko è affiancato da un importante staff di persone competenti, a partire dal Presidente del Direttivo della Provincia di Genova, Stefano Prati, Responsabile alla Comunicazione Giuseppe Vignera e tante altre persone di notevole spessore che lo coadiuveranno nella crescita del partito, sia in ambito regionale che a livello nazionale.

... » Leggi tutto