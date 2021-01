Sampdoria, Torregrossa al primo allenamento: “Sono generoso, qui per rendere al meglio”

Genova. Primo allenamento da blucerchiato per Ernesto Torregrossa (qui in uno screenshot dal canale ufficiale youtube della Sampdoria). Al “Mugnaini” di Bogliasco l’attaccante arrivato dal Brescia ha svolto il programma completo del gruppo dei subentrati con lo Spezia e degli altri disponibili: riscaldamento, reattività e partitella finale. Siciliano, di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ha origini sudamericane: “Mia mamma è argentina, arrivata in Italia quando aveva 18 anni per giocare a pallavolo, mia nonna paterna invece era venezuelana”.

“La Sampdoria mi aveva cercato anche quest’estate – rivela l’attaccante – per me è un’emozione grandissima approdare in una società così importante, storica, dove ci sono stati tanti giocatori forti. È stato il presidente in persona a trattare con Cellino per il mio acquisto”.

