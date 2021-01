Sicurezza impianti, Cna Liguria: “La Regione non esce dal burocratese, pronti a riconsegnare le credenziali Caitel”

Liguria. “La mancanza di una adeguata risposta di Regione Liguria alla richiesta di traslazione dei termini per l’invio dei rapporti di efficienza energetica, anche in ottica Covid e seconde case, ha fatto cadere ogni residuo alibi. Le problematiche sono antecedenti alla pandemia, ma aggravate dall’attuale situazione. Agli impiantisti in questi anni sono stati richiesti impegni in termini di personale e formazione, ma è mancata la stessa assunzione di disponibilità e chiara finalità di intenti da parte della Regione”.

Questa la denuncia di Cna Liguria che dichiara: “La situazione è urgente in termini di sicurezza e merita la dovuta attenzione . Siamo pronti a dare un segnale forte che porti a concrete azioni, valutando anche la restituzione delle credenziali di accredito al Caitel (Catasto degli Impianti Termici della Liguria) e contestando il pagamento del bollino, vista la mancanza di azioni divulgative sui temi della sicurezza impiantistica e concreto sostegno all’efficientamento. La manutenzione resta obbligatoria e necessaria, ma vanno verificate le finalità alle quali sono state destinate le risorse quando parliamo di bollino”.

... » Leggi tutto