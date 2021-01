Alassio, fine della querelle Melgrati-Casella: nuovo look per la massicciata di passeggiata Cadorna

Alassio. “Inutile e antiestetico”, così l’hanno definito in molti su social, ma il contestatissimo muro frangionde, realizzato con massi di pietra nello splendido angolo che conduce al porto di Alassio, avrà presto un nuovo look.

Come spiega il sindaco Melgrati in una nota, “a mascherare i massi a protezione posti in passeggiata Cadorna, saranno installati “sia in seduta che in alzato, listelli di wpc, resistenti al salmastro, con interruzione di parti in arenaria e inserimento di luci stagne”.

