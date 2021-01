Albenga, nuovamente disponibili le guide della via Julia Augusta

Albenga. Sono andate in ristampa e saranno nuovamente disponibili a giorni presso la rete IAT di Albenga le guide, in italiano e inglese, della via Julia Augusta.

La brochure “Percorso Archeologico Monumentale della Via Iulia Augusta” contiene la mappa che illustra il percorso e il patrimonio archeologico della strada romana che collega Albenga ad Alassio in un percorso naturalistico e culturale a picco sul mare e immerso nella macchia mediterranea.

