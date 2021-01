Crisi di Governo, la bomba sociale a rischio esplosione: 24 miliardi di ristori e un milione di posti di lavoro

Genova. Con la crisi di Governo che si sta materializzando in queste ore, e che potrebbe diventare realtà già in giornata, sono diverse le incognite che calano su importanti provvedimenti che l’esecutivo stava traghettando e imbastendo per affrontare la crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso oramai da un anno.

Se da punto di vista sanitario non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) esserci grossi scompensi, essendo la campagna vaccinale impostata (con i contratti di fornitura già stabiliti) e la gestione delle forniture in mano alla Protezione Civile nazionale, fatto salvo ovviamente la questione più politica della materia (vedi il ruolo e l’indirizzo della task force sanitaria strettamente legata all’esecutivo), quella che rischi di scoppiare è una vera e propria bomba sociale che di fatto oggi è tenuta sotto controllo da una serie di provvedimenti ancora in itinere. Una bomba la cui deflagrazione travolgerebbe anche la Liguria e Genova.

