Crisi di governo, Toti: “Conte si dimetta o vada in parlamento a spiegare la posizione dell’esecutivo”

Liguria. “Bisogna capire cosa succederà al Governo nelle prossime ore, spero che la situazione si chiarisca in fretta perché francamente, in un momento tanto complesso e difficile, il Paese non può permettersi di aspettare”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! all’uscita dal vertice del centrodestra che si è da poco concluso a Roma.

“O il premier Conte domani andrà in Parlamento – ha continuato Toti – e dirà qual è la posizione del Governo se sarà in grado di andare avanti, oppure andrà a dimettersi al Quirinale e si aprirà formalmente la crisi”.

