Dal governo via libera al Recovery plan, c’è speranza per lo Skytram in Valbisagno

Genova. Potrebbe esserci anche il cosiddetto Skytram, la metropolitana sopraelevata che collegherà Brignole a Molassana, tra gli interventi che il Governo finanzierà attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato ieri dal Consiglio dei ministri (scaricalo qui), che stabilisce come spendere i 210 miliardi del recovery fund.

Il documento non cita espressamente il progetto, ma all’intero della missione numero 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si legge: “La misura prevede realizzazione di 195 km di rete attrezzata per il trasporto rapido di massa. Tra gli interventi già individuati vi sono quelli che coinvolgono Genova, Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e Palermo. Inoltre, si prevede la realizzazione di ulteriori 97 km di rete attrezzata per sistemi di trasporto rapido di massa. Gli interventi oggetto di questo secondo gruppo saranno individuati tramite una nuova manifestazione di interesse nei primi mesi del 2021″.

