In Liguria il primo corso in Italia per avvistatore di balene

Genova. Parte in questi giorni nella sede del campus universitario di Savona il corso di formazione per la figura dell’avvistatore di balene, anche detto accompagnatore di turismo marino, promosso da Regione Liguria con finanziamenti del fondo sociale europeo e organizzato dalla Fondazione CIMA.

Dei 50 candidati provenienti da tutta Italia 15 quelli selezionati per il primo corso italiano che vuole creare una nuova figura professionale con conoscenze specifiche in campo di ecologia e biologia marina. E’ l’inizio di un percorso professionalizzante che vuole unire, ambiente, turismo e scienza: tre parole che hanno una particolare connessione con la Liguria per rendere i ragazzi e le ragazze informati sulle ultime scoperte della scienza e trasferirle così ai turisti che potranno così salvaguardare al meglio il nostro mare.

Il turismo marino è una risorsa sempre più importante per il territorio ligure. In particolare, tra le attività in maggiore espansione si trova il whale watching, l’avvistatore di balene, nell’ambito del quale sta aumentando la diffusione del marchio High Quality Whale-watching®, una certificazione di qualità che prevede, tra l’altro, la possibilità di svolgere a bordo delle barche che accompagnano i turisti anche attività di divulgazione, con l’obiettivo di promuovere una maggior specializzazione nell’ambito del turismo marino. .

... » Leggi tutto