Maxi cantiere in A7, i trasportatori: “Sarà il caos come quest’estate”. Venerdì tavolo urgente

Genova. Il nuovo maxi cantiere in A7? “Andrà a finire come quest’estate, con tantissime code e traffico in tilt. E da quello che sappiamo ci saranno altri cantieri altrettanto invasivi almeno fino a marzo”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di TrasportoUnito, preoccupato per le conseguenze della chiusura di una corsia sul tratto Genova Ovest-Genova Bolzaneto a partire dalla mattina del 19 gennaio.

Le misure di mitigazione studiate nel comitato per la viabilità in prefettura non convincono e comunque i diretti interessati non sono stati formalmente interpellati. E infatti per venerdì l’assessore Andrea Benveduti ha convocato un nuovo tavolo della logistica con Autostrade, il ministero dei Trasporti e le associazioni di categoria per provare a trovare la quadra. L’appuntamento è alle 10 del mattino.

