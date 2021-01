Rapallo, la lettera di un ristoratore a Salvini: “La mia protesta è simbolica, non vado contro la legge”

Rapallo. Aprire a cena nonostante i divieti? La protesta dei ristoratori tiene banco, divide e, a casa nostra, non decolla. È stato chiesto alle istituzioni di fornire dati precisi e scientifici per capire se i ristoranti sono effettivamente luoghi di contagio.

Si aspetta una risposta. Solo ieri Rocco Costanzo, ristoratore di Rapallo, ci aveva detto che, nel caso questa non arrivi, farà sì una protesta, ma pacata. Simbolica. Luci accese nel suo ristorante e musica. Ma nulla di più per non mettere a rischio se stesso e i clienti.

... » Leggi tutto