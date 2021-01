Amiu e gestione rifiuti, M5s: “Politica fallimentare, costi altissimi e risultati imbarazzanti”

Genova. “All’indomani della sentenza della Corte dei Conti, la Giunta Bucci se ne esce prima con le giustificazioni e poi con i proclami: “non è colpa nostra”, “abbiamo trovato una situazione disastrosa”, “ci sarà un netto cambio di passo”, “la città deve essere pulita”. Ma siamo nel 2021 o ancora nel 2017, quando l’attuale maggioranza si è installata a Palazzo Tursi dopo mille promesse? Tre anni per mantenere fede alla parola data non sono bastati? Evidentemente no. Intanto, i dati sono impietosi”, così il Movimento 5 Stelle di Genova torna sulla polemica legata alla Tari e alla storia di Amiu negli ultimi dieci anni.

Per Genova, “rifiuti” uguale a “bagno di sangue economico” per l’operazione sulla raccolta dell’umido senza nessun risultato: a fine 2020 la raccolta differenziata era ancora attorno al 35%, vale a dire sulle cifre della precedente Giunta Doria, dunque senza nessun miglioramento. E ora, ecco l’aumento della Tari”, dichiara il capogruppo comunale del M5S Genova Luca Pirondini.

