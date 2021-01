Amiu, piano industriale da 90 milioni: obbiettivo differenziata al 40% a Genova fine 2021

Genova. Sono oltre 90 i milioni di euro in investimenti che, nel quadriennio 2021-2024, Amiu Genova metterà in campo per evolvere in una struttura più moderna e flessibile adeguandola alle sfide future legate al nuovo contratto di servizio che comprende la gestione ambientale di 30 comuni oltre alla città di Genova, a cui si aggiungono gli oltre 44 milioni di euro del project financing legato all’impianto TMB (Trattamento Meccanico-Biologico).

Un concreto percorso di crescita che prevede obiettivi ambientali sfidanti, investimenti in nuovi mezzi, impianti e strutture in modo da declinare la propria operatività con le esigenze del territorio e del proprio personale a tutti i livelli.

