Crisi di governo, Toti: “Conte non avrà mai il nostro sostegno, ma adesso chiarisca in fretta”

Genova. “Di sicuro un governo Conte non avrà mai il sostegno né di Cambiamo! né degli altri partiti di centrodestra”. I suoi parlamentari sono continuamente citati tra i possibili “responsabili”, e così a Giovanni Toti tocca chiarire un’altra volta che il Conte ter, nel caso, si farà senza i voti degli “arancioni”, che sono cinque al Senato e tre alla Camera, formalmente iscritti al gruppo misto e perciò corteggiati dai manovratori di palazzo.

“Non bisogna confondere toni seri, responsabili e pacati, perché il momento non consente benzina sul fuoco, con volontà politica – precisa l’ex delfino di Berlusconi oggi ospite a Tg2 Italia -. Abbiamo detto che all’interno di questo perimetro di maggioranza non c’è spazio per chi ha contestato negli ultimi due anni le scelte di fondo”.

