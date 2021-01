Enpa, nuova raccolta di cibo a favore di cani bisognosi e gatti randagi

Savona. Per tutta la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, i volontari della Protezione Animali tornano ad aiutare (nel rispetto della normativa anti-Covid) i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada ed i proprietari di cani indigenti.

Dalle 9 alle 13 dalle 15.30 alle 19.30 saranno presso “Ecocenter Dogs and Cats” in via Puccini 1B a Savona e chiederanno ai frequentatori del supermercato per animali di comprare anche qualche scatoletta di carne, da depositare nel carrello dell’Enpa.

