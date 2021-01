Ventimiglia. E’ stato indagato per incendio colposo e invasione di terreni, il cittadino tunisino di 60 anni che ieri, per scaldarsi, ha acceso un fuoco all’interno di un terreno incolto, utilizzato per il deposito di materiali legnosi, a Nervia, provocando un incendio che ha minacciato le abitazioni vicine e distrutto completamente una serra in disuso.

