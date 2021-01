Forza Italia, Mascia nuovo responsabile regionale del settore formazione

Genova. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, d’intesa con il responsabile nazionale del settore Formazione, Alessandro Cattaneo, ha nominato quest’oggi Mario Mascia responsabile regionale del Settore. Vice di Mascia sarà Gianteo Bordero.

“La formazione politica è un punto qualificante per il nostro partito”, dichiara Bagnasco. “E’ un elemento di forza su cui il presidente Berlusconi ha sempre puntato, tanto più importante nell’attuale fase caratterizzata spesso da improvvisazione e scarsa conoscenza dei problemi e dei nodi politici e culturali che segnano il nostro tempo”, prosegue. “Ho deciso di nominare l’amico Mario Mascia per la sua preparazione, la sua competenza e la sua passione, maturate in tanti anni di impegno all’interno di Forza Italia. Nella sua veste di commissario cittadino di Genova, Mario ha avviato da qualche mese una vera e propria scuola, con riunioni settimanali di approfondimento dedicate ai vari temi della politica amministrativa. Si è fatto inoltre promotore dell’idea, da me subito condivisa, di assegnare crediti formativi a coloro che partecipano e parteciperanno alla nostra scuola di formazione, con l’obiettivo di certificare la preparazione politica dei nostri giovani, dei nostri iscritti e dei nostri militanti che desiderano candidarsi a ricoprire cariche elettive. Per tutti questi motivi ho individuato in lui la persona più adatta per l’incarico di responsabile regionale del Settore Formazione”, conclude.

