La Liguria va verso la zona arancione, Toti conferma e aggiunge: “Domani decideremo sulle scuole”

Liguria. “È probabile, possibile che anche la Liguria diventi, come tante altre regioni italiane, zona arancione, avendo un Rt a cavallo di 1″. A ribadire la previsione è il presidente Giovanni Toti, in diretta Facebook da Roma, dopo la nuova giornata di confronti col Governo sul nuovo Dpcm che sarà varato nelle prossime ore. Anche se le regole di fatto saranno quelle già decise nel decreto-ponte varato dopo le feste di Natale: con indice di contagio uguale a 1 si va in zona arancione, con 1,25 in zona rossa.

“Lo abbiamo già sperimentato la settimana scorsa quando siamo rimasti in zona gialla per pochissimi decimali – osserva Toti -. La tendenza va via via decrescendo ma la tabella dell’Iss su cui il comitato tecnico scientifico prende le sue decisioni sulla collocazione delle regioni è quella dei giorni precedenti”.

