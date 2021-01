Nuoto sincronizzato, Bogliasco: ottimi risultati nella prova regionale di Stelle

Bogliasco. Termina con ottimi risultati per le sincronette biancazzurre la prima esibizione stagionale. Nella prova regionale di Stelle, svoltasi domenica 10 gennaio a Savona, l’obiettivo è stato centrato da quasi tutte le atlete del Bogliasco.

Per la categoria Esordienti A, allenate da Andrea Bonci e Adriana Camposaragna, prima stella conquistata per la debuttante Sofia Boz che per pochissimo ha sfiorato anche la seconda, dimostrando comunque di possedere grinta e talento sufficienti per provare a migliorarsi molto presto.

