Pallanuoto, Rari Nantes Sori: sabato il debutto in campionato a Torino

Sori. Finalmente si torna in vasca, a respirare l’aria di una partita, è di nuovo campionato, è di nuovo Serie A2. Non ci sarà pubblico, ma la tensione pre gara, l’adrenalina, la voglia di confrontarsi con l’avversario, di vincere i duelli e lottare per un obiettivo, rimarrà invariata.

Quattro gironi da sei, dove le prime due si incroceranno nei playoff dai quali usciranno le due promosse, dalla terza alla sesta posizione invece saranno i play out a decretare le quattro che dovranno retrocedere in Serie B. La Rari Nantes Sori inizierà da Torino la stagione 2020/2021, dalla Piscina Monumentale. Fischio d’inizio alle 18,30 e direzione di gara affidata alla coppia arbitrale Fusco-Doro.

