Rinvio cantieri in A7, Giampedrone: “Buona notizia, ascoltate esigenze del territorio”

Genova. “Il rinvio al 15 febbraio dell’apertura del cantiere relativo alle barriere sulla A7 è senza dubbio una buona notizia. Questi interventi verranno accorpati ad un altro cantiere che riguarda la manutenzione nella galleria Monte Galletto, evitando così una doppia chiusura in poco tempo: è sicuramente un bel segnale, frutto del lavoro portato avanti in questi giorni e in queste settimane dal Comitato operativo viabilità della Prefettura, tavolo a cui partecipa ovviamente anche Regione Liguria”. Così l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone sulla notizia del rinvio del cantiere sulla A7.

“Abbiamo lavorato per cercare di sensibilizzare il Ministero, che come anche ribadito dalla nota odierna di Autostrade è il titolare della programmazione e dell’avvio degli interventi – aggiunge Giampedrone – e per far ascoltare le richieste che ci sono arrivate dai territori: l’obiettivo era fare in modo che quel cantiere, che comunque ci sarà, e sarà impattante, lo fosse il meno possibile”.

