Sanremo, il vincitore del Fifa Fair Play Award Mattia Agnese incontra i ragazzi del plesso Italo Calvino

Sanremo. L’attività didattica del 2021 è cominciata con una gradita sorpresa per i ragazzi della 2C del plesso Italo Calvino dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Giovedì 7 gennaio, infatti, ha fatto loro visita Mattia Agnese, il giovanissimo calciatore dell’Ospedaletti, vincitore del “Fifa Fair Play Award”, per un incontro via Google Meet. L’incontro si è inserito nel progetto didattico sul Fair Play e sul Cartellino Verde al quale la classe si è attualmente dedicata.

