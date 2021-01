Semafori intelligenti T-Red, dove sono a Genova: ecco la mappa e l’elenco completo

Genova. Sono 33 in tutta la città i semafori intelligenti – cosiddetti T-Red – che fanno scattare in automatico le multe per chi non osserva il codice della strada. Per ognuno di questi Aster sta provvedendo a installare cartelli che segnalano la presenza di “impianti semaforici controllati”. Nessuno, insomma, potrà dire “non lo sapevo”.

Per aiutare i genovesi a non farsi cogliere impreparati abbiamo realizzato una mappa di tutti gli incroci (al momento sono 8) in cui sono attivi i semafori dotati di telecamere che rilevano le infrazioni. La mappa sarà aggiornata quando entreranno in funzione nuovi impianti. Potete liberamente condividerla.

