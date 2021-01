Soccorso Alpino, il bilancio del 2020: sentieri liguri presi d’assalto e centinaia di interventi

Genova. L’anno dei lockdown e del confinamento domestico, quel 2020 che abbiamo da poco salutato senza troppa malinconia, ha rappresentato per i volontari del Soccorso Alpino ligure un anno sicuramente particolare, ma non meno intenso rispetto agli anni precedenti: “Da un lato i mesi chiusi in casa, e dall’altro la grande voglia di evasione ogni volta che se n’è presentata l’occasione”, che tradotto vuol dire sentieri presi d’assalto appena era possibile. E questa volta non dai turisti, ma da noi liguri.

Il dato potrebbe essere inatteso: il numero degli interventi del soccorso alpino Liguria del 2020 è stato simile a quello del 2019. In particolare nell’anno appena concluso gli interventi in tutta la regione sono stati 328, solo dieci in meno del 2019 (338). “Il dato indubbiamente sorprende – scrive l’ufficio stampa del Soccorso Alpino Liguria – Ma in realtà è assolutamente lo specchio di un anno particolare. Se in certi mesi, infatti, sentieri vicini al mare e dell’entroterra sono rimasti deserti o quasi, sono rimaste negli occhi di tutti le immagini di pseudo assembramenti in zone come il monte di Portofino o l’area dei forti di Genova nei fine settimana che sono stati ‘liberi’“.

... » Leggi tutto