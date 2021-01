Soccorso Alpino, sentieri presi d’assalto appena possibile e centinaia di interventi

Liguria. Un doto che appare sorprendente nell’anno della pandemia: il numero degli interventi del soccorso alpino Liguria del 2020 è stato simile a quello del 2019. In particolare nell’anno appena concluso gli interventi in tutta la regione sono stati 328, solo dieci in meno del 2019 (338).

“Da un lato i mesi chiusi in casa, e dall’altro la grande voglia di evasione ogni volta che se n’è presentata l’occasione”, che tradotto vuol dire sentieri presi d’assalto appena era possibile. E questa volta non dai turisti, ma da noi liguri.

... » Leggi tutto