Trasporto pubblico, Tursi chiede 680 milioni al Mit e spunta il super bus elettrico in Valpolcevera

Genova. C’è anche una busvia elettrica con mezzi di tipo flash charging per le linee 7 e 9 in Valpolcevera nel maxi pacchetto di progetti per cui il Comune ha chiesto finanziamenti al Ministero dei trasporti nell’ambito della nuova call sul trasporto rapido di massa con scadenza 15 gennaio. Le risorse che Tursi mira a ottenere ammontano in tutto a oltre 680 milioni di euro e comprendono anche lo Skytram per lo Valbisagno, il prolungamento della metropolitana a Rivarolo, la stazione di Corvetto e il completamento di Martinez-Terralba e infine la monorotaia Aeroporto-Erzelli.

Il progetto per la Valpolcevera è stato presentato da Iren e vale 19,3 milioni di euro, mentre il contributo chiesto al ministero è di 9,4 milioni. Oltre a Iren sono coinvolte anche Alstom e Siemens. Si tratterebbe di 15 bus elettrici che saranno messi a disposizione per coprire le due linee principali della vallate, 32 pensiline smart, 4 strutture per la ricarica in linea e altre 8 per quella in deposito, più altre opere civili. La linea continuerà a essere gestita da Amt.

