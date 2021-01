“Usare il defibrillatore in caso di emergenza, ecco come si fa”: il tutorial della Croce Bianca di Cairo

Cairo Montenotte. Un tutorial per imparare ad usare correttamente il defibrillatore. Nel filmato, realizzato per il ciclo “NutriMente 2020/2021 in videoconferenza”, il presidente della Croce Bianca di Cairo, Federigo Bagini, insieme ad altri militi, mostra le procedure da seguire in caso di emergenza.

Da cosa fare prima di utilizzarlo, a tutte le indicazioni da seguire elencate anche dal dispositivo Dae dopo la sua accensione. Viene mostrata la simulazione di una scena reale, in cui mancano i presidi per la ventilazione e non è possibile fare la respirazione bocca a bocca a causa delle misure anticovid. Importante dunque il massaggio cardiaco che dovrà essere effettuato fino all’arrivo dei soccorsi.

