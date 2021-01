Alluvioni a San Fruttuoso, arrivano 12 milioni per lo “scolmatore” del rio Noce

Genova. Arrivano i soldi per mettere in sicurezza il rio Noce, un corso d’acqua che scorre sotto le case di San Fruttuoso e si è reso responsabile in passato di numerosi eventi alluvionali. L’intervento potrà essere finanziato grazie ai 16 milioni in arrivo in Liguria da parte del governo per la lotta al dissesto idrogeologico.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone: “Ancora una volta Regione Liguria si dimostra pronta ad accogliere le risorse che arrivano dal Governo e, pertanto, come in questo caso, quando i soldi arrivano siamo in grado di veicolarli su progetti immediatamente cantierabili. Lo facciamo da oltre cinque anni e continueremo a farlo secondo un percorso di messa in sicurezza strutturale della nostra regione”.

