Autostrade: “In Liguria cantieri fino a giugno, tregua in estate”. Ma il Mit diserta il tavolo

Genova. È stato il ministero dei Trasporti il grande assente al tavolo della logistica convocato questa mattina in videoconferenza dall’assessore regionale Andrea Benveduti dopo l’allarme generato dall’apertura del maxi cantiere in A7, poi rinviato a febbraio. Presenti il direttore del primo tronco di Autostrade Mirko Nanni, l’assessore comunale Stefano Garassino, il segretario della Camera di commercio Maurizio Caviglia, un funzionario dell’Autorità portuale e i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno chiesto di essere coinvolti ai comitati in prefettura dove si decide la programmazione dei lavori.

Autostrade intanto ha colto l’occasione per illustrare la programmazione dei prossimi cantieri, che fanno parte di due filoni: quelli compresi nella messa in sicurezza complessiva della rete su spinta del Mit, “per i quali la scelta è stata quella di prediligere interventi non provvisori ma definitivi, anche se più impattanti ma proprio per allungare il ciclo di vita delle opere, e quelli di ammodernamento e adeguamento obbligatorio alle più recenti normative (nazionali ed europee), che indicano a tutte le concessionarie gli aggiornamenti necessari e dettano le scadenze obbligatorie.

