Cna Savona ai ristoratori: “Reagire ma con consapevolezza”

Savona. Le forme di protesta civile da parte di ristoratori ed esercenti rispetto alle restrizioni previste per contenere i contagi arrivano anche nel savonese. Per questo è arrivato un appello da parte di Cna Savona rispetto alla difficile situazione provocata dalla crisi pandemica: “Siamo in una situazione difficilissima di cui non si vede luce e in attesa di ulteriori misure restrittive, che interesseranno l’Italia almeno per un mese, come in altri Paesi d’Europa e non solo, Israele ha istituito due settimane di lockdown, il settore della ristorazione e tutta la filiera si ritrova, ancora una volta, in balia degli eventi. Non si sa quando aprire, come fare gli acquisiti, cosa dire ai propri dipendenti” afferma la presidente provinciale Cna Savona Paola Freccero.

“E’ del tutto evidente che i ristori finora erogati non possono essere considerati sufficienti a ripianare le perdite subite”.

