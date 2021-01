Coronavirus: in Liguria 254 nuovi positivi, ospedalizzati in calo ma ancora 10 morti

Genova. Sono 254 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3.985 tamponi molecolari (incidenza del 6,37%) e 2.243 tamponi rapidi antigenici secondo il bollettino inviato dalla Regione con i dati trasmessi al ministero della Salute. Calano gli ospedalizzati, 16 in meno rispetto a ieri, e sono ancora 10 i decessi che vengono registrati. Nel dettaglio sono 100 nuovi positivi a Genova (74 in Asl 3 e 26 in Asl 4), 80 a Savona, 38 a Imperia e 35 alla Spezia.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione le dosi somministrate sono 31.305, il 66% di quelle consegnate che ammontano a 47.120. In provincia di Genova sono state inoculate 6.809 dosi in Asl 3 e 3.655 in Asl 4.

