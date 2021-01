Covid, in Liguria 254 nuovi positivi: aumento dei casi nel savonese

Liguria. Sono 254 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.985 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Oggi risultano anche 2.243 tamponi “rapidi” antigenici.

Dei nuovi positivi, 80 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 38 nuovi casi. Altri 74 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 26 sono residenti in Asl4. Altri 35 sono stati riscontrati in Asl5. Un caso non riconducibile alla residenza in Liguria.

