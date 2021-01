Ecco il nuovo Dpcm: niente asporto per i bar dopo le 18, ancora chiusi gli impianti da sci

Roma. Confermato il divieto di asporto per i bar dopo le 18. Lo prevede il nuovo Dpcm (scaricalo qui) valido a partire da sabato 16 gennaio fino al 5 marzo. Sarà vietato spostarsi da una regione all’altra se non con l’autocertificazione. Inoltre gli impianti da sci rimarranno chiusi fino al 15 febbraio.

Bar e ristoranti

Potranno restare aperti solo in zona gialla dalle 5 alle 18. In zona arancione si può vendere da asporto, dopo le 18 solo per i ristoranti. Una misura decisa per evitare possibili assembramenti serali davanti ai locali. In tutti gli altri orari è sempre consentita la consegna a domicilio. La ristorazione rimane sempre consentita negli alberghi e nelle strutture ricettive solo per i clienti che vi alloggiano, oltre che nelle stazioni di servizio.

