Il presidente della Provincia Olivieri: “Unità e responsabilità per superare la crisi pandemica”

Provincia. “Ritengo che in momenti come questi in cui ci sono profili di emergenza assoluti e possiamo essere vicino finalmente a traguardare un obiettivo che ci consenta quantomeno di individuare un possibile ritorno alla normalità, sia fondamentale unità e sinergia tra le Istituzioni. Pur tenendo conto delle difficoltà di questo periodo dobbiamo rivolgere un messaggio forte e unitario alle nostre comunità, alle aziende e ai cittadini tutti di non perdere il controllo e di non assumere iniziative non corrette”.

Così il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri dopo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica relativo alla Campagna di vaccinazione, le misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, anche in relazione alle prossime misure governative che verranno adottate dal 16 gennaio, e sull’iniziativa nazionale di protesta annunciata per oggi.

... » Leggi tutto