Immagine Danza, ripresi gli allenamenti della squadra agonistica: “Abbiamo voluto tenere vivi i sogni di questi ragazzi”

Borgio Verezzi. Sono iniziati ieri gli allenamenti a porte chiuse della nuova squadra agonistica della scuola Immagine Danza di Borgio Verezzi, nel settore Street Dance.

Malgrado le difficoltà del momento, il centro sportivo Immagine ha aperto un’area della struttura, nel rispetto di tutti i protocolli previsti dalle normative vigenti, per accendere le attività agonistiche, che Immagine Danza pratica da ormai venti anni nel settore hip hop, settore in continua crescita, che ha realizzato i sogni e le ambizioni di molti giovani appassionati di cultura hip hop residenti nelle zone limitrofe al comune di Borgio e a molti suoi residenti, sia in Italia che all’estero.

... » Leggi tutto