L’associazione “Savona insieme Onlus” festeggia 25 anni di attività

Savona. Con il 2021 “Savona insieme Onlus” è entrata nel 25esimo anno della sua attività di assistenza domiciliare gratuita.

Dal 1996 l’associazione si occupa dei malati oncologici giunti alla fase estrema della loro vita, che vengono seguiti nelle loro case da medici, infermieri, volontari. “Anche nel difficilissimo anno 2020 non si è mai fermata nonostante il Covid, rispettando così il principio fondamentale di non lasciare mai da solo chi chiede aiuto – fanno sapere dall’associazione – Naturalmente si è alzato il livello di attenzione per ciò che riguarda la sicurezza e sono state prese tutte le precauzioni per evitare eventuali contagi e proteggere al massimo la salute dei pazienti e quella degli operatori”.

