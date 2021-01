Liguria, Toti: “Ultima volta in zona arancione. Scuole? Ad oggi improbabile riaprire il 25 gennaio”

Liguria. “Ritengo sia l’ultima volta che finiremo in zona arancione, ce lo auguriamo tutti, un po’ per il progredire della campagna vaccinale, un po’ perché già oggi i numeri sono migliori rispetto a quelli su cui la cabina di regia ha attribuito la fascia di rischio”.

Mentre la Liguria si prepara a subire le nuove restrizioni il presidente Giovanni Toti guarda avanti con ottimismo: “Negli ultimi giorni l’inversione del trend è stata significativa, l’Rt è nuovamente in calo, l’incidenza è sotto le 2 persone ogni 10mila abitanti e i posti letto sono sotto le soglie di occupazione. Mi auguro che coi comportamenti corretti di tutti noi dal 29 gennaio si possa tornare in fascia gialla e, perché no, nelle settimane a venire addirittura in fascia bianca”.

... » Leggi tutto