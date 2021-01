Nuovo Dpcm, verso lo stop all’asporto dopo le 18 e la scuola in presenza almeno al 50%

Genova. Per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, divieto di vendita da asporto alle 18, mentre le scuole superiori dovranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica per garantire che dal 50% al 75% della popolazione studentesca possa accedere alla didattica in presenza.

Questo è quanto prevede la bozza del Dpcm che sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo il cui testo è in fase di definizione in queste ore. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie, prosegue il testo, la didattica continua a svolgersi “integralmente in presenza”. In arrivo inoltre una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali: secondo quanto si apprende sul tavolo del Consiglio dei ministri oltre alla richiesta di scostamento ci sarà anche un decreto legge ad hoc per rinviare a fine gennaio la ripresa dell’invio degli atti della riscossione, in attesa di un provvedimento più complessivo.

