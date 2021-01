Percorsi verdi a Villanova, dalla scala a cielo aperto sul ponte Arroscia alla palestra outdoor

Villanova d’Albenga. Nel parco giochi “Il Gerbido” di Villanova d’Albenga è terminato il secondo lotto dei lavori con l’obiettivo di creare uno spazio predisposto per l’attività fisica all’aperto. Infatti, sono stati realizzati ulteriori interventi che consentono ai ragazzi di fare attività di palestra in un’area distinta da quella dei bambini.

“Per l’intervento – spiegano dal Comune – sono stati utilizzati i fondi a disposizione del ribasso d’asta dei lavori per il rinnovo del parco. Per chi ama le passeggiate a cielo aperto, invece, nei giorni scorsi è stata realizzata e aperta una scala adiacente il ponte sull’Arroscia, utile anche come passaggio di servizio, per migliorare l’accessibilità al lungofiume, meta sempre più frequente di passeggiate nella natura.

