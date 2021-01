Polisportiva Quiliano, il presidente Pastorelli eletto consigliere dei Veterani dello Sport

Lo ha annunciato poche ore fa sul suo profilo Facebook. Aureliano Pastorelli, numero uno della Polisportiva Quiliano (nella foto, i loghi di tutte le discipline coinvolte), è entrato a far parte della sezione savonese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, intitolata al calciatore Rinaldo Roggero.

“Ringrazio tutti i soci dell’Unione Nazionale Veterani dello sport per avermi accolto tra loro e per avermi addirittura eletto consigliere all’interno del direttivo”, afferma Pastorelli, che conclude con una nota di colore il suo messaggio: “Sono andato a vedere il significato della parola veterano, non vuol dire vecchio ma ‘esperto’”.

L’U.N.V.S. è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita con spiccata vocazione alla promozione ludico-sportiva.

