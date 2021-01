Protesta #IoApro, vertice in prefettura: sanzioni per i ristoratori che aderiranno all’iniziativa

Provincia. Ieri, giovedì 14 gennaio, il prefetto di Savona Antonio Cananà ha presieduto in videoconferenza dal palazzo del Governo una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla campagna di vaccinazioni e sulla diffusione del contagio da covid-19, nell’imminenza dell’adozione, a partire dal prossimo 16 gennaio, di nuove misure governative.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – unitamente agli Assessori Roberto Levrero e Maria Zunato e al comandante della Polizia locale Igor Aloi -, il questore Giannina Roatta, il Comandante provinciale dei Carabinieri Federico Reginato, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Salvatore Salvo e il direttore generale dell’ASL2 Marco Damonte Prioli, con il direttore sanitario Luca Garra.

