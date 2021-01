Rapallo, uno skate park e una parete per arrampicata in via Don Minzoni

Rapallo. Ha avuto luogo questa mattina una riunione preliminare per definire le modalità di riqualificazione di un’area esterna di proprietà comunale in via Don Minzoni, in cui attualmente è presente un campo da basket adibito anche a pista di pattinaggio.

Il progetto prevede la creazione di un’area ludico sportiva multifunzionale, costituita da uno “skate park” , ovvero di una struttura in cui poter praticare attività legate allo skateboard, da una pista di pattinaggio e da una parete per arrampicata.

