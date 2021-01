Sansa attacca Toti sulla comunicazione, la replica di Cambiamo

Genova.«Alcune settimane fa, in Consiglio Regionale, aveva paragonato la vittoria alle elezioni di Giovanni Toti a quelle ottenute da Mussolini e Hitler. Oggi, nel suo quotidiano sproloquio sul tema della comunicazione istituzionale, Ferruccio Sansa ci ricasca e scrive su Facebook che “i cittadini rischiano di diventare sudditi di un duce”. Non tragga in inganno la “d” minuscola, un artificio retorico per non prendersi nemmeno le responsabilità di ciò che scrive» – dice Cambiamo! in Regione Liguria.

