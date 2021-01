Si compra il cellulare da 2mila euro con il bancomat rubato ad un anziano: denunciato dai carabinieri

Genova. I carabinieri di San Giuliano hanno denunciato a piede libero una persona perchè sorpresa a pagare i conto all’interno di un centro commerciale della Foce con una carta bancomat rubata ad un anziano.

Il 33enne genovese è stato sorpreso all’interno del centro commerciale “Stylecar”, di via Cecchi, intento a fare diversi acquisti: dopo la perquisizione è stato trovato in possesso i un telefono cellulare di ultima generazione marca “Samsung” del valore di circa 2000 € e della somma in contanti di € 200, frutto di acquisto fraudolento e prelevamento illecito.

