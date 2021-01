Sulla ripartenza dell’Eccellenza

Sono moltissimi gli amici che mi scrivono chiedendo indicazioni più precise in merito alla ripresa dei campionati dilettanti ed in particolar modo di quello di Eccellenza girone A. La provincia di Savona sotto questo aspetto è fortemente interessata vista la massiccia partecipazione al torneo di tante realtà che acquisiscono un valore ancor più alto se si considera che in questa stagione 2020/21 il solo Vado Fc partecipa alla Serie D.

Cosa rispondere a Cairese, Albenga, Pietra Ligure, Finale, Varazze e Alassio, rispettivamente elencati in ordine provvisorio di classifica? Credo che le ultime parole pronunciate dal presidente della Lnd Cosimo Sibilia facciano luce e chiariscano meglio la situazione venutasi a creare.

... » Leggi tutto