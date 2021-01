“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti della quattordicesima puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 18 gennaio alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, torna l’appuntamento con ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione de “Tutti gli uomini del presidente”, anche la puntata di lunedì sarà dedicata al ricordo degli anni della presidenza Brin. Gli ospiti della serata saranno Claudio Grasso, giocatore poliedrico in grado di coprire molti ruoli in gialloblù dal ’77/’78 all’82/’83, Enzo Badano, mediano “settepolmoni” dal ’79/’80 all’82/’83, Enzo Maresca, centrocampista della stagione ’82/’83, Giorgio Bennati, bomber della stagione ’82/’83, Carlo Borsalino, allenatore della stagione ’82/’83 subentrato a stagione in corso a Mino Persenda e l’ex giocatore e attuale presidente Mario Bertone. All’inizio della serata, intervista a Franco Rebella, rieletto consigliere comitato Figc Liguria.

