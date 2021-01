Roma. La Liguria tornerà nella “fascia arancione”. Lo ha stabilito il ministro della Salute Roberto Speranza, che si è basato su dati e indicazioni della Cabina di Regia per firmare la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Domani, sabato 16 gennaio, dunque, la Liguria resta per l’ultimo giorno in zona gialla.

... » Leggi tutto