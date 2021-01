Un anno dopo torna la Serie A2, Daniele Magalotti: “Siamo pronti”

Bogliasco. Pronti, partenza, via! Dopo quasi un anno di stop i ragazzi del Bogliasco sono finalmente pronti a tornare in vasca per giocare una gara di campionato. Ad attenderli, undici mesi dopo l’ultimo incontro ufficiale, la Sportiva Sturla, prima avversaria di un torneo di Serie A2 che in questa stagione del tutto particolare varerà una formula inedita. La regular season vedrà infatti lo sviluppo di quattro gironi da sei squadre ciascuno, con i bogliaschini inseriti in gruppo totalmente genovese. Aspetto che trasformerà ogni sfida in un derby. A questa prima fase farà poi seguito, come sempre, l’appendice dei play-off promozione e dei play-out per non retrocedere.

Ma aldilà dell’avversario per i ragazzi di Daniele Magalotti la vera attesa è quella per il ritorno ad un agonismo che manca da troppo tempo: “Il primo tuffo in acqua lo abbiamo fatto il 5 settembre – commenta il tecnico biancazzurro – e da allora non abbiamo mai smesso di allenarci. Questi quattro mesi sono stati lunghissimi. Specialmente perché per gran parte di essi siamo rimasti totalmente all’oscuro di quale destino avrebbe avuto questa stagione. Non è stato semplice allenarsi ogni giorno senza sapere se e quando si sarebbe iniziato a fare sul serio. Anche per questo devo complimentarmi con i miei ragazzi che si sono sempre impegnati al massimo, come se la prossima gara non fosse distante mesi ma solo qualche giorno. Posso quindi dire che la squadra è pronta, sia dal punto di vista fisico che tattico. Ora aspettiamo solo il primo fischio dell’anno”.

... » Leggi tutto