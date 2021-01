Agricoltori colpiti dalla crisi causa Covid, dalla Regione Liguria arriva ristoro extra di 4 milioni

Imperia. Oltre 4 milioni di euro agli agricoltori liguri che sono stati colpiti dalla crisi del Covid. Le risorse stanziate dalla Regione Liguria su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana in parte sono già state liquidate agli assegnatari e in parte lo saranno nelle prossime settimane. Le risorse, derivanti da un bando regionale che si era chiuso lo scorso 30 novembre, verranno assegnate alle 1.281 aziende che sono risultate idonee, in quanto danneggiate dalla pandemia, con una riduzione di fatturato, nel primo semestre 2020, pari ad almeno il 30% in rapporto al fatturato del primo semestre 2019. Ogni azienda riceverà un contributo forfettario massimo di 7.000 euro.

