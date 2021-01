Appello di Fdi: “Sosteniamo la cultura, medicina dell’anima…”

Savona. “La cultura, in questi tempi ha subìto un rallentamento che assomiglia a una bruciatura dell’anima. Concerti, spettacoli teatrali, cinema, mostre, eventi, happening, tutto cancellato, con un colpo di spugna che, più di ogni altro, ci ha lasciato perplessi e, soprattutto, ha messo in ginocchio un’intero indotto. Telegiornali, approfondimenti, quotidiani, siti web, tutti non facevano altro che parlare di pandemia. E la cultura? Dove era finita? E la bellezza? Possibile che il virus se la sia portata via?”.

Così il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che lancia un appello per sostenere la cultura nelle sue diverse forme ed espressioni, dopo mesi e mesi di stop pandemico.

